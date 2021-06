Christophe BARETTE

Journaliste multimédia, pour la CCIPJ le numéro 94709. Je suis aussi un CCPA: créatif-curieux, polyvalent et adaptable. CCPA, un joli acronyme. Mon rôle rendre lisible l"illlisible. " Et le simple berger lui-même qui veille ses moutons sous les étoiles, s'il prend conscience de son rôle, se découvre plus qu'un berger. Il est une sentinelle. Et chaque sentinelle est responsable de tout l'empire "écrivait Antoine de Saint Exupéry. Alors comment se fait la prise de conscience ? Peut être que bien sinformer c'est aussi vital que bien manger. Informer (donner une forme ) pour moi, faire appel à la réflexion plutôt qu'à l'émotion, creuser, décrypter.



Mes compétences :

Communication/ Management

Redacteur

Photographe

JRIM