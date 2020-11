Christophe BARRET

Je travaille sur les modules finances Oracle e-business suite depuis 1998 ; Au départ uniquement comme consultant fonctionnel finances (et architecte fonctionnel) puis occasionnellement en plus comme chef de projet sur des projets d'intégration à Base d'Oracle (refonte ou migration).

Après 11ans chez SOPRAGROUP, j'ai créé ma société et suis devenu FREE LANCE, j'interviens en sous traitant de SSII ou en direct si les clients me connaissent

J'aime participer à l'intégralité des phases d'un projet depuis la conception jusqu'à la mise en oeuvre en m'efforçant, à chaque fois que cela est possible, de faire converger les fonctionnalités proposées par le standard avec les besoins +/- complexes à servir (corporate ou pays) car c'est, selon moi, la seule approche viable sur la durée.

Mon crédo est d'apporter des solutions simples à des problèmes complexes.

J'interviens également en Assistance maitrise d'ouvrage (AMOA).



Mes compétences :

Oracle E-Business suite R12 GL, AP, AR, FA, CE,..

Accountancy

Oracle Applications

Russian OeBs Localization (R12)

Spanish OeBs Localization (R12)

French OeBs Localization (R12)

Romanian OeBs Localization (R12)

Polish OeBs Localization (R12)

ETAX OeBs (R12)

Project management (implementation or Roll out)

Subledger Accounting (R12)

Consultant

ITIL