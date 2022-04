Christophe BATAILLARD

Depuis 15 ans, je travaille à la mise en place de méthodes, de techniques et de solutions de développement du revenu et j’accompagne des hôtels dans leur stratégie.

Avec plus de 20 années d’expérience dans l’hôtellerie et la restauration, je connais et comprends parfaitement l'environnement, les rouages et la dimension humaine de ce métier de services.



Mon métier de consultant repose sur une expérience acquise auprès d'acteurs majeurs de notre profession : Concorde Hotels, filiale du Groupe du Louvre, Accor et plus particulièrement Sofitel luxury hotels, la Cour des Loges à Lyon, et Paul Bocuse.



Notre objectif est de vous accompagner dans votre stratégie de développement du revenu et de vos marges opérationnelles et de vous offrir un accompagnement habituellement réservé aux chaines hôtelières internationales.



En complément de mon activité de consultant, j 'enseigne depuis 2011 auprès de ESG - Paris Business School où j'anime les cours de Revenue Management pour les étudiants du MBA Tourisme & Hotellerie et depuis 2013 à l'Institut Paul Bocuse, j'interviens dans le cours de e-distribution pour les étudiants de Masters Management de l’hôtellerie internationale.



Mes compétences :

Conseil marketing

Marketing opérationnel

Distribution e commerce

Yield/ revenu management

Pricing Optimisation

Pricing Strategique

Pricing Implementation

Formation

Hôtellerie

Stratégie commerciale

Formation professionnelle

Process

Pricing

Business intelligence

Ventes

Ecommerce

Revenue Management

PMS

Audit

Distribution