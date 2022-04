Christophe BATY

Bonjour,



En général je ne suis pas très doué pour parler de moi, je vais faire un effort. Je me suis inscrit sur viadeo pour développer mon réseau professionnel j'ai pour projet de créer un call center en Tunisie





J'aurais plaisir d'échanger avec des personnes venant de tout horizon qui peuvent m'aider a m'avancer dans mon projet. Que ce soit des personnes qui ont déja tenter l'aventure d'entreprendre a l'étranger et notamment en tunisie, de gérant qui peuvent m'apporter leur expérience et leur précieux conseil, des personnes qui comme moi ont ce désir d'indépendance.



Je cherche un stage dans un centre d'appel ou je pourrais suivre le backoffice et assister le responsable plateau.



En tout cas soyez les bienvenues qui que vous soyez.





Mes compétences :

Gestion de la relation client

Appel entrant

Centre d'appel

Téléprospection

Télémarketing

Prise de rendez vous

Télécommunications

Qualifiquation de fichier

Vente B2B