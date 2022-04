Christophe BATIT

Issu d'une formation comptable et juridique, c'est la passion qui m'a fait opérer le virage vers une carrière dans les métiers de l'automobile.



Mon ascension croissante du centre automobile vers la concession, puis mon évolution professionnelle au sein de la concession m'ont permis d'appréhender et de maitriser l'ensemble des aspects et des postes en front office du service après vente avec toujours à l'esprit un seul leitmotiv "satisfaction client".