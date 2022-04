Christophe BATTY

La gestion de différents projets en partenariat avec les collectivités publiques m'a permis d'acquérir une expertise à la fois commerciale, technique et managériale.



Mon expérience s'est principalement développée dans le domaine des services, de l’énergie et des transports.



J'envisage aujourd'hui de mettre à profit mon parcours et d'étendre mon réseau de contacts, plus particulièrement dans le secteur de la mobilité urbaine.



Mots clés : SEM - Mobilité Urbaine - Transport Public - DSP - Méthodes - Exploitation - Social - Management Responsable



Mes compétences :

Relations sociales

Mobilité

Méthodes

Management

DSP

Gestion de la relation client

Environnement

Production

Transport

IRP

SEM