Christophe BAUDOIN

Bonjour, cher lecteur de Viaduc,

Je me présente depuis plus de 9 ans, je travaille dans les Télécoms du mobile jusqu'au FAI (RTC et ADSL).

Mon poste est maintenant Chef de projet sur les outils du service clientèle :

- Outil de gestion des services téléphonie et email .

- SMS

- Outil de diagnostique (ADSL, VOIP, SIP)

- VOIP (MGCP, SIP)

- Authentification

- Gestion d'incident global et unitaire



Mes compétences :

VoIP

Web

SQL

PHP

Oracle

Linux

Java EE

Informatique