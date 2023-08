Christophe BAUDRY

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Après avoir créé et dirigé plusieurs entreprises, je suis aujourd'hui manager indépendant.



Passionné par lhumain, animé par lenvie de partager, de transmettre de coacher, je recrute forme et accompagne des indépendants pour le compte dune société qui, dans un concept proposé clé en main et sans apport de capitaux, allie le commerce en ligne, le commerce de proximité et lentrepreneuriat.



Si tout comme moi la soif dentreprendre fait partie intégrante de votre personnalité peut être aurions nous un avantage respectif à entrer en relation.



Chaque rencontre avec un être humain est source de connaissances, de

connexions et dopportunités.



Je vous souhaite une belle et agréable journée.



Adresse mail: gargantuatraiteur@gmail.com



Tel: 05 45 32 24 45 /06 30 00 07 74



Mes compétences :

Bien être

Aide au recrutement

Coaching professionnel

Formation de formateurs

Création d'entreprise