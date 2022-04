Christophe BAUDU

Bonjour.

Obtention en décembre 2017 d'un bac pro MEI ( Maintenance des Equipements Industriels ), après un an de formation et de stages en entreprises au sein du Greta 37 et financé par Pôle Emploi.

En recherche d'opportunités en :

Agent de maintenance industrielle

Tapisserie d'ameublement, sellerie automobile ou menuiserie pour terminer un chantier ou honorer une commande urgente.

Je vous propose mes services en restauration de sièges, décors intérieurs, pose de tissus tendus murs et plafonds, fabrication, montage et pose de mobiliers...



Mes compétences :

Tapisserie d'ameublement

Menuiserie

Sellerie Automobile

Musique

Aménagement de cuisines

Services

jardinage