Christophe BAUJAULT

Créer des synergies entre l’enseignement supérieur, la Recherche et les activités de R&D des entreprises, développer le transfert des savoirs.



Réalisation-clés

----------------------



• Création de la filière Expert, filière d’évolution pour promouvoir l’innovation.

• Développement du programme de valorisation des projets étudiants labellisé IDEFI (ANR

• Développement d'un programme de formation interne dans le cadre du "knowledge Management".

• Développement de contrats R&D avec des PMEs franciliennes

• Restructuration et réorganisation de la pédagogie de la majeure Systèmes Embarqués de l’ECE



Domaines de compétences

---------------------------------------



• Management de projet et d’équipe.

• Compétence en stratégie d’entreprise : Politique de partenariats techniques innovante.

• Conduite de projets d’organisation et de formation

• Gestion des ressources humaines et organisation de la connaissance.

• Compétences techniques – Logiciel et Electronique.



Mes compétences :

Enseignement

Formation

Ingénieur

Pédagogie

Recherche