Christophe BAUT

Formation de chimiste spécialisé en procédés. Expérience professionnelle dans différentes industries (cosmétique, pharmaceutique et aéronautique) à différents postes (recherche, développement, fabrication) :



- Technicien Pilote & Industrialisation : cosmétique (soin et maquillage) , synthèse organique pharmaceutique.

- Technicien Formulation : cosmétique.

- Technicien Recherche Analytique : polymères, matériaux composites (aéronautique).

- Technicien Contrôle Qualité : matières premières et semi-finis cosmétiques.

- Technicien Fabrication : parfumerie du luxe et fonctionnelle.



Anglais – lu, écrit et parlé professionnel

Espagnol - lu, écrit et parlé professionnel



Informatique: MS Office (environnement Windows), LIMS, OMNIC, EMPOWER, SAP, PMX



Mes compétences :

Chimie

Informatique

Physico-chimie analytique

Formulation Cosmétique

SAP

HPLC

CPG

GPC

Polymères

Mécanique des Fluides

Développement de Méthodes

Gestion de projets

Six Sigma Green Belt

Dimensionnement de réacteurs

Optimisation et innovation process

Procédés industriels cosmétiques