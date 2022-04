Christophe BEAULIEU

J'ai grandi entre campagne, nature et ville.

Très tôt préoccupé par les grandes questions existencielles (la vie c'est quoi? d'où l'on vient? qu'est-ce qu'on fait là? c'est comment l'infini? etc.) j'ai mis ma curiosité au service de ma quête.

Je voulais devenir artiste et découvrir le monde, je suis devenu artiste photographe après des études aux beaux arts très enrichissantes.

J'ai travaillé un peu dans le milieu de l'art comtemporain et culturel tout en continuant ma pratique artistique.

J'ai toujours été attiré par les univers magiques et spirituels, les civilisations disparues, notre histoire humaine et spirituelle et le développement personnel.

C'est dons tout naturellement que la vie m'a fait redécouvrir le massage et l'importance du toucher.

J'ai donc commencé une formation en somatothérapie et en relation d'aide par le toucher.

Et aujourd'hui j'aborde un nouveau métier avec enthousiasme, celui d'apporter du bien être à mes client(e)s, plus de présence et de conscience et aussi l'envie de partager ce que j'ai appris.

La nature reste est élément d'inspiration tres présent en moi, elle me permet de mieux me connaitre.

Rester ancré, trouver la liberté, exprimer la douceur.

Tout est dans la vibration du cœur car être c'est faire avec le cœur.



Mes compétences :

emerveillement