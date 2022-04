Christophe BEAULIEU

Passionné par les technologies, j’ai toujours cherché à concevoir des produits innovants, fiables et conformes aux attentes du marché. Enthousiaste à l’idée de faire partager mon expérience acquise dans des domaines très variés, je reste toujours à l’écoute de mes équipes pour garantir la réussite des développements dans le respect des budgets et des délais.

Très attaché à la satisfaction des clients, je suis en permanence à la recherche de la qualité au meilleur coût par la mise en place de solutions techniques réalistes et un suivi attentif de la chaîne de production.

Possédant une vision globale de la conception d’un produit, je maitrise les différentes étapes qui permettent à une entreprise de maintenir son avance technologique et d’être reconnue comme leader dans son domaine.





Mes compétences :

Electronique

Gestion de projet

C++