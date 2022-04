Bonjour, je nomme Christophe BEAULIEU, j'ai 47 ans.

47 ans de découvertes, de questionnements et d'expérimentations de la vie.

Pour moi, il est clair que ce qui me définit dépasse de très loin ce que je fais ou ce que je suis dans cette vie.

Mais je suis reconnaissant de ce que je suis et de ce que je fais car c'est mon chemin, ma couleur, unique et originale comme c'est le cas pour chacun(e) d'entre nous.

Et je suis fier de l'avoir parcouru jusqu'à aujourd'hui malgré les difficultés et les doutes.



Mon expérience, les compétences que j'ai pu développer, les qualités que je suis près à partager sont le fruit de mon désir d'expression dans la coopération car nous sommes tout et toutes co-créateurs de notre monde.



Alors que vous souhaitiez collaborer avec moi ou simplement vous renseigner sur ce que je fais, bienvenue !



Mes compétences :

tout ce qui touche au domaine artistique, à la rel