Christophe BEAUMONT

Spécialiste de l'assurance pour les professionnels et entreprises au niveau des assurances dommages (bâtiments, flottes de véhicules), des responsabilités civiles (entreprises, médicales, construction, des mandataires sociaux…) mais aussi des assurances collectives (épargne salariale, retraite, santé, prévoyance, indemnité de fin de carrière). Nous proposons également des solutions d'assurances crédit en B to B sur le risque impayé du poste client et sommes en mesures de proposer des assurances dommages ouvrages pour toute construction de bâtiment.

L'Agence possède également deux référentes bancaires à votre service pour toute proposition de financement.



Associé à Alexis HODENT Agence LBH , nous avons des engagments commun :



Relation privilégiée = > Interlocuteur dédié

Un espace client disponible 24h/24 et 7j/7 https://client.axa.fr

De véritables Assureurs et Banquiers

Gestion des sinistres à même l’agence du lundi 14h au vendredi 18h

Proximité et Flexibilité : 3 agences (ARRAS, DAINVILLE, AVESNE LE COMTE) ouvertes du lundi 14h au samedi 18h



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Assurance vie

Engagement Manager

Leadership

Service