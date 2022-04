Christophe BECHEMIL

Expertise :

- Connaissance approfondie des systèmes d’information et tout particulièrement des SI Décisionnels



Domaines d’intervention :

- Maîtrise d’ouvrage : Accompagnement utilisateurs - Formalisation des besoins amont - Formalisation de process Business - Gestion du suivi projet pour les utilisateurs.



- Maîtrise d’œuvre : Direction de projet du Domaine Métier "Pilotage Local et National du Réseau" - En responsabilité de la phase d'avant projet à la phase de fabrication et d'exploitation - Initialisation et gestion de la rodmap du Domaine.



- Management d’équipe : Gestion de consultants, de chefs de projet et de sous traitants



Compétences fonctionnelles :

- Secteur Telecom : Connaissance client / Offres Marketing

- Domaine Médical/Pharmaceutique : Informatique CNAMTS En région - Informatique dédiée à la Recherche clinique et Pré-clinique

- Domaine Bancaire : contrôle de gestion et marketing



Compétences dans l’encadrement :

- Encadrement d’équipes projet de 5 à 10 ingénieurs

- Encadrement de prestataires (ATOS, IBM, KLEE, Sopra Steria...)

- Suivi de mission de consultants en clientèle

- Encadrement de consultants et de chefs de projet (affectation / suivi de mission / évaluation et gestion de carrière …)



Technologies maîtrisées :

- Outils décisionnels : Oracle Express, Essbase, Business Object, WebIntelligence, SAS, SAS Visual Analytics, DataStage

- Langages : HTML, JavaScript, VBScript, XML, C

- Modélisation : UML

- Méthodologie et Qualité : MERISE, Méthodes Agiles, GxP Pharmaceutiques



Mes compétences :

Business

Cognos

Décisionnel

Essbase

Hyperion

Microsoft Business Intelligence

MOA

MOE

Olap

Oracle

SAS

Business Intelligence

BO XI

Gestion de projet

Business Objects

Pilotage stratégique

ITIL