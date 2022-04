Christophe BECKER

Physicien-informaticien capable de coupler l'analyse de phénomènes physique et la simulation numérique pour étudier et mettre en place de nouvelles solutions.

Egalement développeur logiciel junior, je m'intéresse notamment au Java, C++ et C, ainsi qu'au machine learning.

Avide de développer des services, trouver des solutions à des problèmes techniques mêlant informatique, physique et mathématiques.



Mes compétences :

Java

C++

Simulation numérique

C