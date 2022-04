Christophe BECKER

Chef de projet web disposant de plus de 10 années d'expérience, mon parcours s'est déroulé dans plusieurs agences web, au sein de sociétés des secteurs de la santé, de la mode et dans plusieurs startups.



Actif en création, production et gestion de projet web, mes compétences couvrent une vaste étendue de savoir-faire, consulting, analyse de besoins, spécifications techniques et fonctionnelles, management d'équipe technique et créative, développement, design, webmastering et webmaketing.



Intéressé par de nouveaux projets je suis en permanence à l'écoute de propositions dans le domaine IT



Mes compétences :

Project management

Consulting

Webmastering

Marketing online

Communication

Marketing

Marketing viral

MOA

MOE

IHM