Christophe BEDIN

20 ans d'expérience dans l''exploitation et le management dans le secteur du nettoyage industriel et du service multisites, toujours aussi passionné, respect des valeurs humaines indispensables dans ce métier où l'on cotoie différents univers qui vont du domaine évènemantiel que tertiaire en passant par l'agroalimentaire ainsi que manager des personnes dont le travail est très difficile car en horaires décalés et peu reconnu, alors que les métiers du nettoyage sont divers et variés et aussi très techniques



Mes compétences :

Budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino