Christophe BELHOMME

COMPETENCES COMMERCIALES

Management d'équipes commerciales

Key Account Management

Business Development

Vente en Business to Administration et Business to Business

Maîtrise de la relation Client et construction de la fidélisation des clients stratégiques

Construction des réseaux de lobbying

Maîtrise des négociations financière, contractuelle, juridique et supervision des négociations techniques

Construction d’accords de partenariats industriels

Elaboration de Strategic Business Plan



COMPETENCES MANAGERIALES

Maîtrise du management de Bids en environnements concurrentiels ou non

Management de projets et programmes pour l’atteinte des objectifs coûts – délais – qualité

Management d’équipes commerciales et techniques



COMPETENCES SECTORIELLES

Aéronautique

Télécommunications

Equipements électroniques

Défense & Sécurité

Informatique

Architecture de systèmes

Déroulement des grands programmes technologiques



