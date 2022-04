Christophe BELHOMME

40 ans, polyvalent, dynamique, pas fatigué, pas vieux, curieux, voyageur...J'aime raconter des histoires. Ma formation est littéraire, mes expériences professionnelles multiples : j'ai travaillé en radio sur des segments locaux dont NRJ et Radio Méga Tours, en télévision pour Euronews (Lyon) et le Groupe TF1 (Infosport) avant de revenir vers la presse écrite, le domaine qui me convient le mieux (Publihebdos - Ouest-France, "Les Informations Dieppoises", Dieppe, puis l'Eveil Normand à Bernay) et aujourd'hui la PQR (presse quotidienne régionale).



Mes compétences :

Encadrement d'équipe

Rédaction web