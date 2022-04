Christophe BELLAIGUE

Mon leitmotiv en tant que Dirigeant PerfHomme:

"L'Engagement et la Performance de l'Homme au service de la Réussite durable de votre Organisation"



Vos collaborateurs sont votre bien le plus précieux et leur plaisir au travail est la première base de leur engagement. Pour y parvenir, j'optimise les techniques managériales et je développe votre Leadership ainsi que celui de vos Managers, avec créativité, bienveillance et expertise.



J'accompagne vos projets avec une approche humaine et organisationnelle personnalisée et adaptée.



Mon objectif est le votre, rendre votre structure plus performante, grâce à des équipes motivées et épanouies.



Me contacter vous prendra peu de temps et vous jugerez par vous même de la pertinence de mes solutions.



cbellaigue@perfhomme.com



Mes compétences :

Direction des ressources humaines

Direction générale

Psychologie sociale

Recrutement

Management

Accompagnement au changement

Leadership

Développement des collaborateurs

Evaluation de compétences