Christophe BELUD

Coach certifié, après 20 ans de pilotage opérationnel dans de grandes entreprises, je me consacre principalement aux approches collaboratives et aux stratégies de coopération, ainsi qu'aux accompagnements individuels et collectifs en période de changement. Praticien Golden depuis 2006 j'utilise cette approche pour permettre un travail en profondeur sur l'identité professionnelle. Enfin les pratiques narratives que j'explore depuis 2006 également sont devenus le fondement du travail que nous proposons à COOPÉRATION RH aussi bien auprès de grandes entreprises que dans les PME ( Groupe Sud Ouest, SAGE, CCI Bordeaux, Caisse des Dépôts Bordeaux, Centres Hospitaliers, Groupe Vinci, CISCO…). J'interviens également dans des écoles de commerce et de communication (KEDGE, EFAP, IAE dans le cadre du D.U Coaching ...).





