Christophe BENEULT

Passionné d’informatique et d’électronique, je trouve que la combinaison des deux offre des possibilités d’innovation infinies. J’exerce ce métier depuis maintenant 3 ans avec toujours autant de plaisir, et de satisfaction.



Je m'oriente dans des domaines où règne la technologie de pointe (aéronautique, spatial et défense, automobile), et je recherche des projets riches en technologies, afin d'apporter ma part de créativité et d’innovation.



Mes compétences :

Arm

DSP

FPGA

Langage C

Langage C#

Langage C++

PIC

Systèmes embarqués