Christophe BERNAND

Fusions & acquisitions, montage et financement de LBO, financement d'acquisitions et financement haut-de-bilan, restructuration d'entreprises, restructuration financière, management de transition, évaluation d'entreprises, création de valeur actionnariale pour direction générale, actionnaires, repreneurs et entreprises en difficultés, - 25 ans d'expérience - 50+ missions et transactions - CA : 10-200 m€ - valeur d'entreprise : 5-50 m€