Christophe BERNARD

Fondateur de la société CCL Lezampoul, leader sur son marché avec 3 millions d’ampoules vendues, annuellement, en BtoB, j’occupe les fonctions de Président et de Directeur Commercial.

Promouvoir la marque Lezampoul et la développer commercialement auprès des Collectivités locales, de l’hôtellerie-restauration, des établissements de santé et des enseignes nationales de la Grande distribution, mais également positionner l’entreprise comme le spécialiste des solutions innovantes, contribuent à me faire vivre mon métier avec passion, au quotidien.

J’ai à cœur de fédérer nos collaborateurs, les Lighting Specialists, autour de trois projets ambitieux :

- Conforter notre place de Leader et référent en matière d’éclairage innovant

- Renforcer notre présence sur le territoire et attaquer de nouveaux marchés à l’international

- Poursuivre notre démarche d’excellence dans la relation client tout en renforçant notre engagement RSE

Autodidacte, je suis personnellement fier et honoré d’avoir reçu le prix « Coup de cœur », lors des Victoires des Autodidactes Auvergne Rhône-Alpes, fin 2015.





Mes compétences :

Management

Vente

Business development

Lighting Specialist

Marketing stratégique