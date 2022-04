Christophe BERNARD - Senior Manager IT & Directeur de projet

Parcours :

 35 ans d’expérience professionnelle dans des fonctions de Management de Projet, de Pilotage en Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et de Conseil en Gestion Industrielle, en 2 parcours :

• 15 ans en interne (méthodes et organisation, gestion industrielle) dans des grands groupes industriels

• 20 ans en Société de services (Direction de projet SI, Management de transition IT, Appui au pilotage d’entité, Conseil en transformation IT) dans des grandes ESN



Compétences :

 Christophe est au service de la transformation des entreprises. Son vécu lui permet d’apporter immédiatement une plus-value importante pour assister la Direction d’une entreprise à la mise en place de nouveaux outils de gestion (SI) ou d’une nouvelle organisation.

 Depuis quelques années, Christophe est sollicité pour des missions de Conseil, d'Appui au pilotage, ou de Management de transition pour des responsables de service ou de département de grands groupes industriels.



Entreprises et fonctions :

 Christophe est intervenu dans de nombreux secteurs industriels. Il débute sa carrière comme Ingénieur Méthodes chez Thomson LCC, puis Consultant interne en organisation industrielle chez Kodak Pathé et Responsable Domaine Logistique chez Gemplus.

 En 1998, il poursuit son parcours comme Chef de Projet ERP chez Cap Gemini et Euriware, pour devenir ensuite Directeur de Projet SI chez EDS, Logica CGI, puis Senior Manager chez TCS (Tata Consultancy Services)



Christophe est Ingénieur généraliste EI CESI Paris, option gestion industrielle, et diplômé d’un Mastère Spécialisé en Organisation et Informatique industrielle de l’EI CESI Paris.



Mes compétences :

MANAGER

Direction de projet

Management de transition

Pilotage d'activité