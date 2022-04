Christophe BERNARD

Ingénieur-entrepreneur de formation, je suis consultant IT depuis 6 ans et j'ai travaillé en régie pour SGCIB, Voyages-SNCF.com et Natixis en tant que développeur / architecte / team leader Java EE.



Mes missions suivent 3 axes :

• le développement applicatif pour suivre l'évolution du besoin fonctionnel du métier : comprendre les besoins, prioriser, lotir, chiffrer

• le team leading pour organiser la vie du projet : être un projet agile, encadrer l'équipe, répartir les tâches et les urgences, mettre en place des métriques de maîtrise des délais et de la qualité du projet

• l'expertise technique et architecturale pour soutenir le processus d'amélioration continue afin de satisfaire les critères de qualité / maintenabilité / productivité / performance : choisir le meilleur framework, utiliser Maven et l'intégration continue, analyser et refactorer le code, mettre en place de bonnes pratiques de développement, analyser les performances



A partir de juillet 2012, j'entre dans une phase d'entrepreneuriat. Cherchant à répondre à de nouveaux besoins web et mobile, je me consacre au développement de deux offres de géolocalisation :

1) site web et mobile sur une idée personnelle

2) site web en association avec deux créateurs sur lequel je suis en charge de la partie technique.



Play! Framework 2.0, REST, JSON, HTML5, CSS3, jQuery 1.7.1, API Google Maps, Places API, etc...



Mes compétences :

Java JEE

Cassandra

Spring Framework

JAVA

Hibernate