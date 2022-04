Christophe BESANCENEZ

Amené dans le transports par le service militaire,j'ai débuté ma carrière comme chauffeur routier à l'international, travaillé à la sécurité d'un grand groupe(Pechiney Rhenalu),pour revenir par la suite dans le transports frigorifique comme chef de quai.J'etais agent d'exploitation dans une Entreprise spécialisé dans le convoi exceptionnel qui sillonne la France et Europe.Mon désirs maintenant trouver une entreprise ou je pourrai pleinement évoluer vers le service commercial,L'affrêtement car ce que j'aime avant tout c'est le contact avec le client.



Suis à la recherche de nouveaux clients industriels au départ de la Bretagne pour deservir toutes régions et pays europeens,Merci de me contacter au ref ci dessous.



Actuellement j'ai repris une place de chauffeur dans l'agroalimentaire dans les côtes d'Armor en attendant de retrouver une place comme exploitant ou responsable logistique.ci mon cv



M BESANCENEZ CHRISTOPHE



22810 PLOUNEVEZ MOEDEC

TEL : 06-88-96-38-02

Né le 10-MARS 1964



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES





Du 13-09-2009- à ce jour : FERME DE KERVENAC’H 22 LOUARGAT chauffeur routier (livraison d’œufs région

Parisienne, Normandie)



Du 06-06-2006 à 31-07-2009 TRANSPORTS DE L’ARZ 56 Questembert chauffeur routier ( Benne -Tautliner)



Du 12-08-2003 à 28-05-2006 AGENT D’EXPLOITATION



TRANSPORTS PASCAL CADORET 56 BREHAN



Affrêtements-devis transports industrielle et convoi exceptionnel,planning

Chauffeur.

Prospection téléphonique,suivi clientèle.



Du 06-09-1997 à 11-08-2003 RESPONSABLE DE QUAI



TRANSPORTS ALAIN POSTIC (CELCIUS LOGISTIQUES)

56 SAINT GONNERY



Du 06-1992 à 08-1997 AGENT D’EXPLOITATION



SECFRA GROUPE PROTEG SECURITAS 31 TOULOUSE



Accueil standard ,dispatching ,transports ,sécurité.



Du 06-1985 à 05-1992 TRANSPORTS JL COULAUD 19 POMPADOUR (FRIGORIFIQUE)

TRANSPORTS RIZZO MESSAGERIE 81 GAILLAC

TRANSPORTS DUCORDAIS 81 ALBI (INTERNATIONNAL)



FORMATIONS



GRETA 1987 (Mécanique,conduite,entretien)



Service Militaire effectué du 01-04-1983 au 31-03-1984 à Vernon 27



Lycée Hotelier 44 CAP Cuisine SAINT NAZAIRE



PERMIS DE CONDUIRE



A-B-CL-E-C-D

FCOS à jour

Carte numérique conducteur

Permis BATEAUX le 19-11-2007



Loisirs : Marche,Equitation,Ski,











Contact sur cc.besancenez@wanadoo.fr

Tel : 06-88-96-38-02



Mes compétences :

Commercial

Transports