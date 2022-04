Christophe BESLY

Spécialiste de l’approche humaine dans la problématique de développement économique de la structure.



______________________________________________



Mémoires :

« Les liens de conseils qui unissent le dirigeant de la Toute Petite Entreprise à son Expert-Comptable »

Recherche sur la nature du lien de conseil dans le cadre de la Toute Petite Entreprise en fonction de la personnalité du dirigeant. (mémoire de DEA)



« De la nécessité des outils de gestion au sein des micro-structures »

Analyse sur la gestion prévisionnelle (dont gestion des emplois et des compétences), le passage aux 35 heures et le devenir du métier de gestionnaire-conseil pour les entreprises de petite taille. (mémoire de maîtrise)





De plus, dans le cadre de mes recherches en DEA, j'ai notamment été amené à travailler sur :



- "Etude sur la recherche de Lee D. Parker & Neil R. Lewis : Classical management control in contemporary management and accounting : the persistence of Taylor and Fayol’s world"



- "Etude sur la recherche de J.M. Moine : Phénomènes dynastiques et petite et moyenne entreprise : La métallurgie Haut-Marnaise aux XIXe et XXe siècles"



- "Etude sur la recherche de John F. GASKI "The theory of power and conflict in channels of distribution"



- "Les nouveaux outils de mesure de la performance"



- "Les Options Réelles : Etude de l’exemple de Robert S. PINDYCK"

______________________________________________



Langues:

- Français (langue maternelle)

- Anglais lu (professionnel), écrit (correct), parlé (correct)



Mes compétences :

Gestion

Formateur

Économie

Littérature

Écriture

Organisation

Consultant