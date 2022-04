Christophe BESNAULT

Ma carrière a évolué de la production vers la Supply Chain, dans différents secteurs (électroménager, automobile, aéronautique, électronique,...). Cette expérience combinée me permet aujourd’hui d’avoir une vision globale de l’entreprise. Motivé par de nouveaux défis, je suis prêt à m'impliquer dans de nouvelles fonctions riches en contacts humains et où responsabilité et autonomie seront des enjeux essentiels.



Mes compétences :

Production

Lean manufacturing

Kanban

Supply chain

5S

Approvisionnement

Management d'équipe

Management de projets

Logistique