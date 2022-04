Christophe BESNEUX

Colis Privé est le spécialiste privé de la livraison de colis à domicile.

L'entreprise a ainsi distribué plus de 20 millions de colis en 2011 et couvre 100% du territoire national.



Colis Privé est une entreprise postale créative et innovante, dirigée par des experts du E-commerce et dôtée de moyens logistiques les plus modernes.



Colis Privé utilise un réseau de 1700 livreurs de colis sous-traitants et emploie 300 collaborateurs. Nous disposons d'un Hub national et de 18 agences régionales. ...Voir plu



Colis Privé propose 2 offres :

- EASY : si vous êtes absent, les équipes de Colis Privé prennent le soin de livrer votre colis dans le relais le plus proche

- BIS : Si vous êtes absent, Colis Privé vous propose 3 solutions de re-livraison : domicile, relais ou tierce personne