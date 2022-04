Christophe BICHET

Je pratique l’escalade depuis quinze ans au niveau international. Moniteur formateur diplômé d’état, j'exerce également les activités de conférencier et préparateur mental de l’équipe de France d’escalade.



Sport apparemment individuel, grimper est à mes yeux fondamentalement un ART collectif. Un « je réussis » est toujours en escalade (comme partout ailleurs) un « nous réussissons »!



J’ai par ailleurs ce qu’on peut appeler une santé « atypique ». Une maladie génétique rare, la maladie de Fanconi, m’a été diagnostiquée à 5 ans. Greffe de moelle osseuse à 11 ans, récidives multiples de cancers depuis, espérance de vie (soi-disant) limitée...Il m’a fallu apprendre à vivre pleinement avec cette réalité. Être un « malade professionnel » transforme le rapport à l’existence !



Les valeurs que j’affectionne et essaye d’incarner de mon mieux sont l’authenticité, l’humour, la simplicité, la flexibilité, le courage et ... le JEUX !



J’ai à cœur de partager et transmettre la philosophie, les sensations, inspirations et outils que cette double vie m’a permis de découvrir et expérimenter, que ce soit au travers de conférences, séminaires ou ateliers, tout autant qu’en coaching, accompagnement individuel ou tout simplement au travers de mes activités et actions quotidiennes de citoyens.



"Le génie, c'est l'emploi de son temps" nous dit la philosophe française Baldine Saint Girons. En ce qui me concerne, je souhaite employer mon temps à proposer et diffuser le message suivant :



Le plus important n'est jamais ce qui m'arrive, mais ce que je choisis de faire avec ce qui m'arrive !



Voici quelques libellés d’interventions que j’ai pu réaliser pour des publics variés (managers, associations, école, etc ...) :



Une vie de malade ? S’exprimer pour (re)construire, malgré l’adversité

L'art de réussir l’entre-prise : une partition collective

Une vie à jouer avec les défis



Contactez-moi pour discuter de vos besoins et bâtir ensemble du sur-mesure: chris.bichet@gmail.com





Mes compétences :

Conférencier

Coaching

Management