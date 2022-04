Christophe BISSON

Bonjour, je m'appelle Christophe , j'ai 23 ans et je suis actuellement élevé ingénieur à l'Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique en dernière année d'ingénierie des systèmes automatisés spécialisé en contrôle et application. J'effectue en parallèle un Master recherche en ingénierie des systèmes complexe.



Mes compétences :

Informatique

Infographie 3D

Matlab

Langage C

Langage JAVA

Systèmes embarqués linux

Raspberry PI

Arduino

Visual Basic