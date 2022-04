Christophe BLANIC

22 ans d'expériences Logistique dans le mouvement Leclerc.

Approche transversale de l'organisation, avec définition des processus métiers et des interfaces extérieures

= > Création d'une intelligence collaborative.

Forte capacité à s'adapter et à remettre en cause quotidiennement les schémas en place via les outils d'amélioration continue.

Convaincu que la stratégie déclinée en plan d'action et en objectif tactiques et opérationnels reste la clé de voute de toute entreprise avec comme épine dorsale la chaîne Logistique globale.



Mes compétences :

Management de la qualité

Management opérationnel

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Gestion des stocks

budgets

Management

ISO 9001 Version 2000