Marie-Christine ROCOLLE RIBES

Comment me résumer en quelques lignes ?

- une double compétence pour sécuriser l'entreprise : RESSOURCES HUMAINES / JURIDIQUE.

- plus de 10 ans d'expérience dans différents secteurs d'activité : énergie, distribution, industrie de la presse, médico-social.

- une attitude professionnelle avec le sens du service

- des valeurs humaines



Je souhaite mettre mes compétences en droit social et droit des affaires ainsi que mes valeurs humaines à la disposition d'une société de taille intermédiaire pour pouvoir conserver une dynamique terrain et une dimension humaine dans la gestion des projets RH et juridiques.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit des sociétés

Droit social

Auditeur Iso 9001

GPEC

Management

Gestion des IRP

Droit de l'environnement - ICPE

Gestion formation continue

Droit du transport

Informatique et libertés

Droit commercial

Santé Sécurité au travail

Droit des contrats

Microsoft Visio

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Lotus 1-2-3

Sage Paye

Paie