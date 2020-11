Marie-Florence LORAUX

15 années dexpérience confirmée dans les achats alimentaires, sur des périmètres nationaux et internationaux. Missions polyvalentes : achats, suivi clients et marketing. Implication dans des groupes de travail interservices dans le cadre de loptimisation des processus et de la satisfaction client. Engagée, capacité d adaptation, rigoureuse.



COMPETENCES CLES

Pilotage des stratégies dachats Analyse des besoins et des offres produits - Référencement des fournisseurs - Négociation des conditions dachats - Contractualisation et suivi de lexécution des contrats - Coordination interservices Amélioration des processus - Gestion des litiges