Christophe BLERVAQUE

Bonjour à tous,

après une carrière dans la Marine nationale riche en formations et en expériences diverses, j'ai franchi le pas et j'ai effectué un transfert de mes compétences vers le civil.

Mes expériences variées et avec des responsabilités croissantes en électricité, en froid industriel, en automatisme, en contrôle commande et d'autres domaines m'orientent vers un emploi de chargé d'affaires ou de responsable maintenance.

Je suis maintenant à l'écoute de toute proposition.



Bonne lecture à tous et à bientôt



Diplômes:

Bac +2 Electrotechnique

E2F-2011-117



Mes compétences :

Aisance relationelle

Analyse

Management

Maintenance industrielle

Réactivité

Autonomie

Adaptabilité

Climatisation industrielle

Polyvalence

Dynamisme

Gestion des stocks

Automatisme

GMAO

Contrôle-commande

Electrotechnique

Électricité industrielle

Maîtrise des coûts

Disponibilité

Empathie