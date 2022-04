Christophe BLOT

J’apprécie le challenge du terrain et le plaisir du contact au sein d'un environnement stimulant tourné vers l'opérationnel.



Personnalité dynamique, autonome et adaptable, je cherche à créer du lien par mon aisance relationnelle et une étroite relation client, agissant tel un véritable ambassadeur de marque.



Professionnel passionné, à l'esprit entreprenant et collaboratif, ma rigueur et ma curiosité me poussent sans cesse vers l'initiative et le résultat.



C'est pourquoi, je pense être un relais fiable et efficace dans le développement, la fidélisation

et l'animation d'une clientèle B2B.



#relationnel #autonomie #organisation #initiative #rigueur



Mes compétences :

Merchandising

Marketing

Communication

Veille concurrentielle

Aisance relationelle

Négociation

Organisation d'évènements

Microsoft Excel

ERP

Microsoft PowerPoint

Administration des ventes

Grands comptes

Grande distribution

B2B

B2C

Vente

Marketing opérationnel

Public speaking

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Service client

Leadership