Christophe BLOT

Diplômé en Chimie, je travaille depuis 20 ans dans l’industrie pharmaceutique et plus particulièrement en production. Les différents postes que j’ai occupés m’ont permis d’acquérir une connaissance approfondie dans ce domaine et dans l’animation d’une équipe.



Fort de cette expérience et de l’intérêt que je porte à la logistique depuis plusieurs années, je souhaite aujourd’hui m’investir dans un nouveau projet. C’est pourquoi, j’ai repris depuis septembre 2009 une formation à l’IUT d’Orléans. Il s’agit d’une Licence Professionnelle Gestion de la Production «Chaîne Logistique Globale» dans le cadre d'un Congé Individuel de Formation.



Celle-ci s'est terminée en juin 2010 à l'issue d'une période de stage en entreprise que j'effectue chez Reckitt Benkiser.



Diplôme en poche depuis fin juin, je viens d'intégrer le service Planification chez NovoNordisk.



