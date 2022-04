Christophe BLOT

Je suis actuellement en poste pour gérer le parc informatique et la téléphonie d'un groupement de laboratoires. J'ai mis en place une supervision des imprimantes. J'ai participé à la mise en place d'un serveur vocal pour le standard de la société. Je suis à l'écoute des utilisateurs et de la direction afin d'identifier les besoins et d'améliorer les outils. Ce qui m'a amené à faire du développement de macros Excel. Mon autonomie et ma polyvalence font partie de mes qualités professionnelles. Pour moi, une entreprise est avant tout une grande équipe. Chaque maillon apporte des compétences, un service et l'énergie pour faire fonctionner l'entreprise.



Mes compétences :

Maintenance

Réseaux

Informatique

Téléphonie

Support technique

Télécommunications

Windows

Voip

Linux

Téléphonie IP