Christophe BLUMENROEDER

Je travaille dans la logistique et le transport depuis maintenant plus de 10ans et cherche à changer d'horizon et me lancer de nouveaux challenges.

Dans le transport, j'ai pu aborder le travail des expressistes, de la logistique de fret à forte valeur ajoutée, la logistique industrielle, la responsabilité d'une plateforme d'approvisionnement et d'une plateforme logistique.

Je possède aussi de bonnes notions d'allemand et maitrise l'anglais.

Ma formation initiale en Hygiène-Sécurité-Environnement me permet d'aborder mon travail sous divers angles pour obtenir les meilleurs résultats sans négliger les étapes primordiales.

A l'écoute de tout type d'opportunités, les résultats obtenus sur mon dernier poste de responsable opérationnel me poussent à me poser un nouveau challenge: un poste de chef d'agence ou chef de centre.



Mes compétences :

Assistant logistique

autonome

Expérience pro

Express

La Logistique

Logistique

Logistique transport

Messagerie

Messagerie express

Méthodique

Organisé

RIGOUREUX

Transport

travail en équipe

Organisation

Rigueur