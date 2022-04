Christophe BOGLIOLI

Fort dun parcours de 20 années dans lunivers exigeant et enrichissant de la distribution spécialisée, je possède une excellente connaissance du commerce de détail et de l'animation de réseau de distribution.



Une expertise du Retail et du Management me permet aujourd'hui de pouvoir diriger et accompagner les équipes au travers de différents contexte économique.

Animé par une grande rigueur et capacité d'arbitrer en fonction des enjeux, je prends des décisions à court et moyen terme afin de s'adapter au marché.



Manager passionné, je sais mobiliser les équipes autour de différents objectifs.



Je suis un homme daction et de terrain passionné par les responsabilités.



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Distribution

Ressources humaines

Vente

Encadrement Commercial

Télécommunication

Management des ventes

Canaux de distribution

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Stratégie commerciale