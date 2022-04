Christophe BOHLINGER

Je suis un passionné, par le " management" et la fonction commerciale, je ne cesse de me former pour apporter les meilleurs outils et méthodes a mes équipes, je suis passionné également par les négociations complexes et la gestion de projets, ainsi que la conduite aux changements.



Mes compétences :

Manager coach

Leadership

Communication

Certifie core competencie Dale Carnegie

High impact Presentations (en cours )