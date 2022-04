Christophe BOIDÉ

Compétence, disponibilité et service, voici les moteurs d'ACOFASE sarl société spécialisée dans la sécurité, les automatismes, l'électricité et la domotique.

S'adaptant aux demandes des clients, nos prestations de qualité répondent au cahier des charges donné. Notre répertoire nous permet de trouver l'artisan, le produit ou le matériel qui conviendra à votre demande (s'il existe).

Intervenant sur les départements de l'ain, de l'isére, de la savoie et de la haute savoie, les prestations peuvent s'étendre au delà de ce secteur.

Notre site internetArray vous permettra de mieux cerner nos offres.

Boidé Christophe,gérant, Acofase sarl.



Mes compétences :

Internet

Informatique

Gestion de projet

Vente

Conseil

automatisme

domotique