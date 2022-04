Christophe BOINI

- 2 ans d'expérience en gestion de projet dans la chimie et le nucléaire dans le domaine de la maintenance (arrêt d'unités et arrêts de tranches)

- 3 ans d'expérience en tant que cost controller dans l'industrie pharmaceutique sur un projet de création d'un nouveau site de production de vaccin

- 4 ans d'expérience en contrôle de gestion industriel dans l'industrie pharmaceutique et l'aéronautique

Fort de ces expériences, je recherche actuellement un poste en contrôle de gestion dans l'industrie autour de Strasbourg



Compétences : contrôle de gestion, consolidation financière, reporting, gestion des systèmes d'information



Outils : Excel, VBA, SAP, Cognos TM1



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion de projet