Christophe BOIRE

Je suis un professionnel de la menuiserie et de l’agencement depuis 15 ans dans différents bureaux d’études et PME, dont 8 années d’études techniques et chiffrage.



J’ai acquis une expertise globale du secteur d’activités de la menuiserie et de l’agencement , depuis le métrage et prise de côtes jusqu’à la réponse aux dossiers d’appels d’offres.



Ayant fait preuve durant toute ma carrière professionnelle d’une forte capacité d’adaptation à différents contextes et missions, je souhaite aujourd’hui mettre en œuvre mon savoir-faire technique, mon sens de la relation client, ma polyvalence dans un métier de métreur-technicien Etude de Prix, planificateur.



Mes compétences :

Adaptabilité

Support technique

Rigueur

Gestion de la relation client

Rédaction technique

Analyse des besoins

Planification

Métrage

Réalisation de devis

Management

Étude de prix

Formation professionnelle continue

Microsoft Word

OHQ menuisier bois

Normes ERP et sécurité

Batigest

Microsoft Excel

AutoCAD