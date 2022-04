Christophe BOIREL

Polyvalent et réactif, j'ai depuis le début de ma carrière mis ma curiosité au service de mes compétences.



Après avoir occupé un poste de fabriquant en maison d'édition, je me suis reconverti dans les travaux sur cordes afin d'allier ma passion de la verticalité et du sport à mon activité professionnelle.



J'obtiens le CATC en decembre 2011 et rejoins rapidement l'entreprise Ozé.



C'est après plusieurs années de chantiers et d'apprentissage quotidien que je rejoins le bureau de l'entreprise afin de mettre en place la démarche qualité sécurité santé & environnement requise pour l'obtention des certifications visées par mon employeur, en tant que technicien qualité sécurité, coordinateur QSSE.



Nouveau poste, nouvelles fonctions, nouvel apprentissage !



Nous obtenons au cours de l'année 2016, la certification Qualibat 1452 - Travaux d'accès difficiles à la corde.



Cette même année nous ambitionnons l'obtention du MASE, du Qualifoudre - installation de paratonnerre ainsi que l'autorisation de dépose de paratonnerres radioactifs délivrée par l'ASN.



Dans le cadre de ce projet, je me forme et devient PCR niveau II secteur Industrie. Je travaille alors sur la mise en place de la radioprotection relative au démontage, au transport et au stockage de paratonnerres radioactif avant enlèvement par l'ANDRA.



Début 2017, l'entreprise accède à la certification Qualifoudre envisagée et se voit décerner l'autorisation de l'ASN pour la dépose des paratonnerres radioactifs.



C'est le 1er septembre 2017, après deux ans de mise en place que l'entreprise obtient la certification MASE, lui permettant de proposer ses services aux grandes industries.



Mes compétences :

Radioprotection

Conception graphique

PAO

Chaîne graphique

CAO

Prévention des risques professionnels

Analyse de risque

Reporting

Certification

Conseil en communication

Conseil aux entreprises

Management QSE