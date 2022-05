Romain DÉTRIE

Après avoir développé des activités de conseil en organisation et en systèmes d'information en tant que consultant indépendant, pour le secteur privé et public, puis directement au sein de structures d'appui au développement économique, j'ai dirigé pendant deux ans le réseau national de l'innovation Retis.



Je suis ensuite pendant un an allé découvrir de plus près le monde des ONG et de l'appui au développement, en réalisant des missions sur le terrain et en collaborant aux activités de l'Institut de Coopération Internationale, un institut de formation pas comme les autres, qui propose des programmes de reconversion vers le secteur de la solidarité internationale intégrant formation + mission d'application sur le terrain.



Depuis l'été 2013, j'ai rejoins l'agence Ethica Partners, avec lequel j'avais déjà eu l'occasion de collaborer sur différentes études ces dernières années. Ethica est spécialisé dans les études et le conseil en actions marketing et de communication pour l'Economie Sociale et le marketing responsable. Au sein de l'agence, j'ai en charge le volet "approches quantitatives" et le développement de l'activité.



L'équipe d'Ethica et moi-même sommes à votre disposition pour un conseil personnalisé ou une présentation de nos activités !



Mes compétences :

Gestion de projet

Ressources humaines

Développement

Entreprises innovantes

Marketing

Management

INNOVATION

Conseil en organisation

Organisations humanitaires

Microfinance

Études quantitatives