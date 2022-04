Christophe BOLIVAR-RAGAIGNE

Ma mission au quotidien est de contribuer au développement de l'innovation et à la transformation numérique des collectivités territoriales.



J'apporte de la valeur en transformant rapidement les organisations pour permettre d'accroître leur performance grâce aux nouveaux usages du numérique. Acteur de la transformation digitale, passionné par les impacts du numérique sur la société, j'ai à cœur de soutenir les innovations publiques en utilisant les effets de leviers des nouvelles technologies et des nouveaux comportements des individus.



J'ai toujours été attiré par les métiers qui nécessitent d'être ouvert d'esprit, porteurs de challenge, impliquant de fédérer des équipes tout en faisant appel à un savoir faire technologique et méthodologique.



Après plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des systèmes d'information en collectivités territoriales, je souhaiterais aujourd'hui rejoindre une nouvelle équipe pour l'accompagner dans sa transformation vers un monde digital et au sein de laquelle je pourrais être force d'exécution et atteindre les objectifs fixés.



Mes compétences :

Project manager

Projets informatiques

Project management

Qualité

Veille technologique

PMO

ItilV3

Accompagnement du changement

Chef de projet

Systèmes d'information

Green IT

Gestion de projet

Collectivités Territoriales

secteur public

Stratégie digitale

Community management

Innovation

Open data

Web 2.0

Big Data

Mobilité